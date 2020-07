L’edizione odierna di “Repubblica” si è soffermata sui giocatori del Palermo certi di una riconferma anche per il prossimo anno. Da Pelagotti, ai difensori Crivello, Accardi e Lancini, i centrocampisti Martin e Martinelli e gli attaccanti Floriano e Santana, questi coloro che indosseranno la maglia rosanero anche in Serie C. Potrebbe rimanere a Palermo la prossima stagione anche Andrea Rizzo Pinna, giocatore acquistato a titolo definitivo dall’Atalanta.