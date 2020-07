L’edizione odierna di “Repubblica” si è soffermata sul mercato in entrata del Palermo, con la dirigenza rosanero che ha la volontà di costruire una squadra all’altezza che possa rendersi protagonista anche in Serie C.

Piacciono molto due neopromossi in Serie B con la Reggina: il mediano De Rose e il difensore Garufo, che prenderebbe il posto di Doda in caso di mancata conferma. Per l’attacco si segue Matteo Di Piazza, centravanti del Catanzaro ed ex del Catania, lo svincolato Paponi e il centravanti del Monza Brighenti.