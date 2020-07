L’edizione odierna di “Repubblica” si è soffermata sull’inizio del prossimo campionato di Serie C, il quale partirà probabilmente l’ultima settimana di settembre, con le gare di Coppa Italia che potrebbero giocarsi già il 20 settembre. La conferma della Lega Pro arriverà dopo la finale playoff del 22 luglio, per quella data il Palermo avrà già presentato regolare iscrizione al campionato e indicato alla Lega lo stadio in cui disputare le gare casalinghe.