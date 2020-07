L’edizione odierna di “Repubblica” si è soffermata sugli obiettivi per la prossima stagione dell’FC Messina, club che ha una grande volontà di lottare per la promozione in Serie C il prossimo anno. Il presidente Rocco Arena in conferenza stampa ha presentato alla città l’organigramma societario del club: «Sono molto emozionato abbiamo grandi ambizioni e vogliamo migliorarci rispetto allo scorso anno, disputando un grande campionato, ma ” cullando” la chance di un eventuale ripescaggio in serie C. Abbiamo questo sogno e per il momento lo teniamo nel cassetto».

Presentato il nuovo direttore generale Marco Rizzieri: «Sono molto contento di essere qui e devo ringraziare il presidente Arena – ha detto Rizzieri – Ho trovato una vera famiglia e ci sono tutte le premesse per avviare un progetto importante. Amo il Meridione, sono felice di lavorare al fianco di Ferrante che reputo un fratello, e con una grande persona come Grabinski. Messina è una città che ha fame di calcio, come noi, e mi sento a casa pur essendo distante 1.500 chilometri». Riconfermato nel ruolo di vice presidente Santi Cosenza, mentre Marco Ferrante ricoprirà il ruolo di direttore dell’area tecnica: «Ringrazio il presidente Arena per aver portato un professionista come Rizzieri – ha detto Ferrante – adesso noi dovremmo rispondere sul campo» . L’argentino Cesar Grabinski è stato nominato direttore sportivo dopo l’addio di Davide Morello, mentre l’altra new entry è rappresentata da Leonardo Limatola, ex dirigente della Fiorentina: «Messina è per me una grandissima sfida si presenta così Limatola – una piazza importante dove il calcio può rappresentare un fenomeno di attrazione. Il ” Franco Scoglio” è sicuramente uno stadio all’altezza della città, attualmente un po’ scomodo per i tifosi. L’impianto è molto grande, ma può essere messo a regime solo con un progetto d’insieme. Sogniamo uno stadio che dia lavoro a tantissime persone, perché vogliamo anche promuovere l’economia di Messina». La formazione del riconfermato tecnico Ernesto Gabriele, vede le prime attesissime riconferme in casa giallorossa: confermato il portiere Marone, i difensori Marchetti, Fissore, Quitadamo, Casella e Gnicewicz, i centrocampisti Giuffrida, Guzman, Camara, Santapaola, Thomas e Coria, e gli attaccanti Kellian, Dambros e Carbonaro. In arrivo il difensore tedesco Barnofsky dal Gozzano.