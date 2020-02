L’edizione odierna di “Repubblica” parla dei dubbi di Pergolizzi per il match di oggi contro la Cittanovese. Nello spogliatoio rosanero non si respira certo l’area di chi dopo una stagione di corsa vuole prendersi un’altra pausa proprio in questa fase del campionato a dodici partite dalla del campionato. E la consapevolezza che ha maturato la squadra di sapere cambiare pelle in corsa tiene tutti i giocatori sulle spine, non a caso Pergolizzi a domanda diretta, ha detto che i suoi calciatori in questo momento ancora in ballottaggio hanno tutti uguali possibilità di giocarsi una maglia da titolare. I dubbi principali sono legati all’impiego di Vaccaro sulla fascia sinistra e alle condizioni di Crivello e Peretti. Il gioco di incastri con la regola degli under sempre in campo spingerà Pergolizzi a scegliere all’ultimo, ma la sensazione è che si possa andare verso una conferma dell’impianto di gioco delle ultime partite con la difesa a tre. Qualche dubbio in più sugli uomini con Lancini certo del posto, Accardi che va verso la conferma e Peretti più avanti nel recupero fisico rispetto a Crivello. In attacco sembra accantonata l’ipotesi dello schieramento tutto over con gli under Felici e Silipo che si contenderanno fino all’ultimo il posto dall’inizio accanto a Floriano e Sforzini. A centrocampo Martin e Kraja, in vantaggio su Ambro, saranno i centrali con Langella e Martinelli, in ballottaggio con Vaccaro, sulle fasce.