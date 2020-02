L’edizione odierna di “Repubblica” parla di Palermo e Savoia, oggi entrambe in Calabria. A una quarantina di chilometri l’una dall’altra – si legge -. Ma sfalsate di mezzora. La sfida a distanza fra Palermo e Savoia continua oggi in Calabria dove i rosanero affronteranno la Cittanovese e i campani il Roccella. La squadra di Rosario Pergolizzi scenderà in campo alle 15, mentre quella di Carmine Parlato alle 14,30. Le parti, dopo le lamentele del Palermo per le partite del Savoia sempre posticipate rispetto all’orario fissato dalla Lega nazionale dilettanti, questa volta si sono capovolte e dalla parte campana non hanno perso l’occasione per farlo notare. Gli allenatori delle due squadre, però, almeno davanti a taccuini e microfoni, badano più alle cose di campo. I rosanero iniziano a recuperare i giocatori che nelle ultime giornate hanno marcato visita, come Masimiliano Doda e Giovanni Ricciardo assenti oggi, ma che torneranno domani in gruppo, e Francesco Vaccaro e Alessandro Martinelli che sono stati assenti per squalifica. I bianchi, invece, devono fare i conti con le squalifiche di Angelo Scalzone e Ciro Poziello, due dei perni attorno a cui ha girato a mille la squadra campana. Pergolizzi chiede ai suoi giocatori il salto di qualità definitivo dopo la vittoria nel derby contro l’Fc Messina. Il modo in cui in sala stampa ha lanciato l’allarme sui momenti difficili che ancora a suo dire dovranno arrivare, fa capire che per i rosanero si sta aprendo una nuova fase, quella in cui il traguardo inizia a essere a un passo, e che il tecnico ha fatto esperienza del calo di risultati sul finire del 2019 dopo che la sua squadra aveva raggiunto il massimo vantaggio. Pergolizzi non vuole che l’entusiasmo del dopo derby per una vittoria ottenuta contro una squadra che si è rafforzata quasi al livello delle due battistrada e il fatto di avere mantenuto i cinque punti di vantaggio possa avere un effetto rilassante sui suoi calciatori. Non a caso Pergolizzi ha parlato di atteggiamento mentale e non di aspetto tecnico. Parlato, dal canto suo, fa buon viso a cattivo gioco sottolineando la forza del suo gruppo duttile e affiatato.