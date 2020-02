L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole del tecnico della Cittanovese Ferraro. Un punto in tre partite, la batosta col Savoia e un’altra big da affrontare. Per la Cittanovese non è un momento positivo e il tecnico Ferraro non sottovaluta le avvisaglie dell’ultimo mese,ma contro il Palermo vuole rivedere lo spirito che finora ha caratterizzato l’andamento casalingo dei giallorossi: «Ci siamo preparati nel modo giusto, con positività e voglia di andare oltre l’ostacolo.Sarà un grande evento pe rla Cittanova sportiva e di questo siamo consapevoli. Sono certo che vedremo in campo un collettivo voglioso e determinato. Di fronte avremo la capolista, una squadra di qualità e, senza dubbio, dalla storia straordinaria.Per ottenere un risultato positivo sarà necessario alzare l’asticella della qualità e della convinzione, eliminando le sbavature viste nelle ultime giornate. Se concediamo certi errori ad una squadra come il Palermo non avremo alcuna chance, ma siamo fiduciosi e abbiamo le motivazioni giuste».