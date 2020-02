L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di “guerra degli orari”. La guerra degli orari prosegue – si legge -, stavolta col Palermo in posizione di «vantaggio». Dopo 23 giornate di campionato, per la prima volta, saranno i rosa a conoscere il risultato finale del Savoia a partita in corso. Una situazione che si è verificata a più riprese a favore dei campani, che hanno chiesto -e ottenuto- in diverse occasioni di poter giocare alle 15 – scrive il quotidiano -, mentre da viale del Fante non è mai giunta una richiesta di spostamento delle partite prima del derby di domenica scorsa con l’Fc Messina. Da allora,quando ce n’è possibilità, anche il Palermo prova a posticipare di mezz’ora l’inizio delle proprie gare, in modo da garantire quella contemporaneità che in cinque precedenti non è stata rispettata. In quattro occasioni, infatti, il Savoia ha giocato alle 15 col Palermo in campo regolarmente alle 14.30. In un’altra occasione, invece, le due contendenti alla promozione in Serie C hanno giocato in giorni diversi, con irosa che hanno concesso al San Tommaso di anticipare la sfida di Pratola Serra al sabato. Una situazione che ha stizzito il club di viale del Fante, come pubblicamente ammesso dall’amministratore delegato Sagramola, che nel rispondere alle polemiche dei campani su alcuni episodi arbitrali ha rimarcato questa continua differenza di orari. Il Savoia ha infatti giocato alle 15 di domenica contro Nola, Giugliano, Acireale e SanTommaso, oltre che domenica scorsa contro la Cittanovese. In questo caso, però anche il Palermo ha ottenuto lo spostamento di mezz’ora, evitando casi di mancata contemporaneità. Per la prima volta in stagione, invece, tocca al Palermo giocare dopo i bianchi, impegnati sul campo del Roccella. Una sfida che si disputerà, come da regolamento, alle 14.30, mentre i rosa scenderanno in campo a Cittanova alle 15. Ma le richieste di rinvio del Palermo non si fermano qui: il Licata ha già annunciato che la sfida con i rosanero della 25ª giornata (in programma il 23 febbraio) si giocherà alle 15. In quella data, il Savoia sarà impegnato in casa dell’Fc Messina, che giusto una settimana fa ha accordato al Palermo la possibilità di scendere in campo mezz’ora dopo. Dovesse fare lo stesso con i campani, le due pretendenti alla promozione in C si sfideranno a distanza senza discrepanze di orario – conclude il quotidiano ..