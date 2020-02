L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” dedica spazio ai due centrocampisti del Palermo Langella e Martinelli. L’emergenza è (quasi) finita, ma Pergolizzi non rinuncia ai«falsi esterni». Langella e Martinelli saranno in campo oggi contro la Cittanovese e, salvo sorprese, giocheranno entrambi sulle fasce. L’esperimento che ha portato i suoi frutti nelle partite contro Roccella e Marina di Ragusa (lo svizzero era squalificato per il match con l’Fc Messina) verrà ripetuto questo pomeriggio in Calabria, anch ese l’unico dubbio del tecnico riguarda proprio la posizione dell’ex centrocampista del Brescia. Al fianco di Martinin mediana o largo a sinistra, però, Martinelli ritroverà una maglia da titolare dopo il turno di stop forzato. Un rientro importante per il Palermo, anche perché il vice-capitano ha dimostrato di potersi adattare a più ruoli, motivo per cui i rosa hanno difficilmente fatto a meno della sua presenza a centrocampo. Con ogni probabilità anche oggi dovrà «inventarsi» una posizione diversa dal solito. Langella a destra e Martinelli a sinistra, infatti, garantiscono al Palermo la possibilità di cambiare modulo a partita in corsa. Dal 3-4-3 al 3-5-2, con l’accentramento di uno dei due nel ruolo di mezzala e l’abbassamento di uno degli esterni d’attacco a tutta fascia, ma anche al 4-3-3, in questo caso però con Langella arretrato a terzino destro. Tre diversi schieramenti senza effettuare sostituzioni, puntando tutto sulla duttilità dei due centrocampisti diventati tornanti per necessità. L’infortunio di Doda e la contemporanea squalifica di Vaccaro per tre giornate hanno costretto Pergolizzi ad inventarsi questa soluzione, non avendo alternative ai due terzini in organico, ottenendo in cambio nove punti in tre gare. Non avrebbe potuto chiedere di meglio, il tecnico palermitano, ma chiaramente il successo di questo esperimento va ben al di là dei successi ottenuti nelle ultime partite. Nel pieno dell’emergenza il Palermo è riuscito in questo modo ad allungare il proprio distacco dal Savoia, ma soprattutto ha«ripescato» giocatori che avevano perso parecchie posizioni nelle gerarchi tecniche. Langella chiaramente è il primo della lista, passato dall’essere un’alternat iva in mediana al diventare la prima scelta peril centrocampo e perla fascia destra, mentre Peretti si è imposto come titolare in difesa grazie al passaggio alla linea a tre. Due nuovi punti fermi che vedranno aumentare la concorrenza già da questa settimana – conclude il quotidiano -.