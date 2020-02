L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dello sfogo del tecnico del Palermo. Il fatto che Rosario Pergolizzi, sconvolgendo la tradizionale prudenza, l’accondiscendenza e l’ovvia soddisfazione di ogni allenatore che si trova in testa alla classifica abbia detto senza giri di parole che questo Palermo non gli basta e che non è contento di come sta giocando significa che siamo vicini a un punto cruciale della stagione. Significa soprattutto che questa partita di Cittanova non lo lascia tranquillo. A chi si è rivolto il tecnico rosanero? A tutta la squadra, a qualcuno in particolare, forse anche a se stesso? In ogni caso è stato un momento di chiarezza, un doveroso richiamo alle responsabilità individuali. Lo spettacolo offerto domenica scorsa contro il Messina del resto richiedeva una precisa e decisa presa di coscienza – scrive il quotidiano -. Perché se sei il Palermo non puoi permetterti certe prestazioni. Neppure se sei in testa alla classifica. Oggi vedremo che effetti ha avuto nella testa e nelle gambe dei rosa il pubblico sfogo di Pergolizzi, che per un giorno ha voluto smettere di essere il parafulmine per ogni problema della squadra. Lo vedremo su un campo difficile contro una squadra che possiamo definire «ammazza grandi». La Cittanovese sul proprio campo quest’anno ha infatti battuto il Savoia, le due messinesi,il Licata e il Ragusa. Subendo solo sei gol. Il cambio in panchina (Ferraro al posto di Franceschini) gli ha giovato e in avanti può contare su una coppia assai temibile, composta da Tripicchio (che ha giocato anche in B col Crotone) e dal poderoso albanese Kacorria rrivato a dicembre. Tutto questo mentre a pochi chilometri il Savoia affronterà il Roccella. Chi rischia di più oggi tra Palermo e Savoia? Il Palermo affronta una squadra più forte ma ormai praticamente salva e troverà un ambiente festoso, il Savoia (che giocherà mezzora prima del Palermo) avrà di fronte un avversario più debole ma che lotta per evitare i play-out .