L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del possibile undici che oggi scenderà in campo contro la Cittanovese. Qualsiasi sia il valore degli avversari questa squadra deve dare di più per non rischiare di fallire l’obiettivo – si legge -. Nonostante i rosa siano ancora imbattuti in trasferta, non dimentichiamo le fatiche esterne contro antagonisti ritenuti fragili come come Palmese e San Tommaso. La chiave per un miglioramento sta a centrocampo, un reparto spesso poco reattivo, poco grintoso e poco fantasioso. Non ci sembra un caso che questo reparto continui a cambiare i suoi interpreti senza trovare una stabilità. E li cambierà anche oggi, perché dopo la girandola di prove in settimana non è ancora chiaro dove giocherà il rientrante Martinelli, uno dei rosa da cui ci si aspetta molto di più. Interno, al fianco di Martin nell’annunciato 3-4-3 o esterno a sinistra per fare spazio ad Ambro (un altro rosa che è andato a corrente molto alternata) al centro? In questo caso resterebbe fuori Vaccaro che ha finito di scontare la squalifica. Le ultime indicazioni lasciano intendere che Pergolizzi potrebbe dare fiducia ad Ambro (che non gioca titolare dalla gara contro l’Acireale), ma tutto resterà in dubbio fino all’ingresso delle squadre in campo, senza contare che Kraja è sempre un’opzione valida. Se a centrocampo il Palermo cerca ancora il migliore assetto, in difesa dovrà fare i conti con l’assenza di Doda e quasi certamente anche con quella di Crivello. Ricorrere ai tre centrali sembra quasi necessario anche se oggi col recupero di Vaccaro sarà possibile cambiare modulo con più facilità. E in attacco Pergolizzi punterà sul consueto tridente, con Sforzini sempre più nel ruolo di trascinatore e Floriano in cerca della sua prima gara esterna da protagonista. In panchina il giovane Lucca, di cui al momento si sa solo che ha un gran fisico. Fa sperare il fatto che finora con gli under Castagnini ci ha preso sempre.