L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla movida senza regole a Palermo. Il Sindaco Orlando ha annunciato di essere pronto a chiudere le zone più calde e ieri sera sono scattati maggiori controlli in strada da parte dei vigili urbani e della polizia. «Dobbiamo cercare di lavorare, ma a quali condizioni? – dice Pietro Sutera, titolare della Taverna Azzurra alla Vucciria. Fino al giorno stesso della riapertura non era ancora chiaro l’uso della mascherina all’esterno. Solo per fare un esempio. Dentro il locale ho rispettato tutte le regole, sono arrivato preparato alla riapertura, ma in queste condizioni è davvero difficile». Luca D’Arpa, uno dei soci del bistrot “Ferramenta” di piazza Meli, ieri sera, afferma: «La verità è che sono regole che difficilmente rendono sostenibile l’attività di ristorazione. Riaprire in queste condizioni non è facile. È inevitabile cadere in errore».