L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’organizzazione della stagione balneare a Mondello. Al mare insieme al massimo in due, con le sdraio distanti almeno 4 metri dai vicini di ombrellone. In acqua in fila, rispettando le distanze di sicurezza. E si studia anche la possibilità di un termometro che all’ingresso misuri la temperatura prima di poter accedere alla postazione. «Al momento l’unica cosa che sappiamo – dice Gristina – è che dovremo rispettare il distanziamento. In attesa di capire cosa dirà il governo, abbiamo ipotizzato una distanza di 4 metri tra le postazioni». Ma bisognerà anche andare in acqua. «Da ogni postazione si dovrà seguire un percorso obbligato per raggiungere il mare senza passare davanti agli altri avventori» dice Gristina srotolando una piantina sulla quale sono tracciati corridoi di legno tra una fila e l’altra. Se andrà bene, le postazioni nei lidi saranno la metà dell’anno scorso, quando in tutta la spiaggia sfioravano quota 900. E panini e caffè? «Ancora non abbiamo affrontato l’argomento». Ma la strada sembra quella della prenotazione telefonica e della consegna direttamente sotto all’ombrellone.