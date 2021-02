L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’incubo cinghiali all’Arenella.

Sono ormai diventati i padroni di molte vie del quartiere Arenella. Sono particolarmente feroci e voraci. Il formarsi nelle ultime settimane di numerosi cumuli di immondizia lungo le strade dell’area ha ingigantito il problema, con numerosi animali che migrano da Monte Pellegrino verso la città.





Antonino Santaiti spiega: «Erano — racconta — un paio a ottobre e li vedevo girare non prima delle due del mattino. Da inizio anno sono almeno dieci e invadono l’area già dalle 19. Circolano tra le auto, si avvicinano alle abitazioni e impediscono ai bambini di giocare nei cortili. Una volta li ho visti sbranare un gatto. Hanno cercato anche di attaccare me e mia figlia, e siamo scappati. Il mio vicino pochi giorni fa è rimasto prigioniero dentro la sua auto con la spesa, perché non lo facevano uscire. Da due settimane, da quando nella zona non raccolgono più l’immondizia, il quartiere è il loro fast-food».