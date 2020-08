L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul tratto di mare limitrofo a Carini. Villette abusive che impediscono l’accesso al mare: 7 km di abusivismo lungo il tratto di costa che dall’ingresso di Carini arriva fino al Mago del Gelato. A Capaci la spiaggia libera sta scomparendo, mentre a Palermo, la spiaggia di Romagnolo, è off limits per divieti di balenazione, presenza di plastica e rifiuti. A Isola delle Femmine non ci sono parcheggi gratuiti per chi arriva al mare.