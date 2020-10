L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle problematiche presenti in via Volturno a Palermo. Ci passano i bus della linea 101, ci passano migliaia di macchine. E di notte anche i tir. «Che sobbalzano talmente tanto che a casa mia tremano i vetri», dice Katja Iseler, giornalista e traduttrice, che ha lasciato l’ordinata Amburgo nel 1986 per trasferirsi a Palermo. «Allora Palermo era affascinante, oggi, nel mondo globalizzato, quello che resta di quel fascino è solo il degrado». Il signor Rosario racconta che i sobbalzi che fa in sella alla sua Honda Shadow «La moto è danneggiata dalle buche. Non sono pentito di essere tornato, però come si può permettere che una strada centrale come questa sia ridotta così?».