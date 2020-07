L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Laura Gestivo, dipendente di Lottomatica: «Lavorare in uno scantinato, morta di freddo e senza contatti umani, non era la mia aspirazione. Ma soprattutto non può essere il mio futuro. Durante il lockdown – dice – le mie figlie avevano anche la didattica a distanza. Una ha 8 anni, l’altra 13. Io avevo un solo computer, un solo studio. Non ho una casa di 300 metri quadrati: l’unica alternativa era la camera da letto. A quel punto ho chiesto aiuto a mia sorella. È imprescindibile tornare in ufficio. Continuare così significa rischiare un esaurimento nervoso. Io non ce la faccio più. Fra seguire le bambine e lavorare in uno scantinato morta di freddo e senza contatti umani la mia vita è diventata impossibile».