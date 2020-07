L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui lavori in via Ruggero Settimo. Domani mattina il cantiere dell’anello ferroviario avanzerà fino a via Ruggero Settimo che sarà chiusa al traffico fino a dicembre per fare spazio alle ruspe. Il traffico sarà deviato su via Dante. L’obiettivo del Comune è anche quello di dire addio alle macchine, così come in via Emerico Amari, entro il 2021. «Non siamo contrari — dice Marina Fecarotta della gioielleria — ma serve un piano: garage, bus, servizi». Simona D’Alessandro di O Bag: «Con l’isola pedonale la strada rivivrebbe. Oggi soffriamo ma domani potrebbe essere bellissimo. Speriamo non resti una sogno».