L’edizione odierna di “Repubblica” parla dell’Asp che sta cercando di rimettere in forma i proprio dipendenti. Uno psicologo esperto in yoga e mindfulness e due laureati in scienze motorie con comprovata esperienza in pilates e cardiofitness per combattere la sedentarietà dei propri dipendenti. Li sta cercando l’Asp di Palermo per rimettere in forma i propri dipendenti.

A tre mesi dalla fine del lockdown – scrive il quotidiano – l’Asp di Palermo pubblica l’avviso per l’assegnazione di tre incarichi a professionisti esterni previsti dal progetto del 2016 “Pro…Muoviamoci. Progetto per il contrasto alla sedentarietà e la promozione dell’attività fisica negli ambienti di lavoro”.Un progetto che prevede quattro gruppi di cardiofitness per complessive 120 ore e altrettanti di pilates per lo stesso numero di ore.