L’edizione odierna di “Repubblica” parla di emergenza per la Rap. Oltre 300 interventi e quasi 7mila pezzi di ingombranti ritirati su strada. L’alluvione che si è abbattuta sulla città il 15 luglio ha acuito la cronica emergenza degli abbandoni in città.

Con il risultato – scrive il quotidiano – che le squadre della Rap da allora sono al lavoro senza sosta per arginare l’emergenza. Da via Aspromonte a viale Regione siciliana, da via Falconara a piazza Passo di Rigano, da piazza Papireto a largo Gibilmanna, da via Casteldaccia a via Brunelleschi, gli interventi si sono moltiplicati, tanto che è stata impiegata una squadra ad hoc, accanto a quelle ordinarie, per recuperare gli ingombranti abbandonati in strada dalla gente che ha dovuto spalare acqua e fango dopo la bomba d’acqua e ha buttato via, non legalmente, decine e decine di mobili ed elettrodomestici.