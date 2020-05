L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Chiara Beninati, moglie di Jaime Mba Obono: «Non so come finirà, ma Jaime è qui e io dovevo fare di tutto per non lasciarlo in Africa. Non gli era stato diagnosticato il coronavirus ma la salmonellosi, e seguiva una terapia. Non mi sentivo sicura: un giorno stava meglio, un altro peggiorava. Febbre, stanchezza, la terapia che non funzionava. Il 27 aprile non ce la faceva più ed è finito in ospedale. È stato messo in isolamento con l’ossigeno. Ma in 48 ore la situazione è precipitata. È il primo caso di terapia intensiva lì in Guinea Equatoriale. Ha inaugurato lui il reparto, purtroppo. Non avevano disponibile il macchinario per la dialisi. Significava perdere Jaime, ma io rivolevo mio marito vivo. Appena sarà fuori pericolo, gli mancherà il respiro per il mio abbraccio».