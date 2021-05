L’edizione odierna de “La Repubblica” esalta le prestazioni di Roberto Floriano, attaccante del Palermo.

E’ fra i giocatori simbolo del cambio di passo della squadra rosa. Lui che era stato messo da parte sotto la gestione Boscaglia. Con l’arrivo di Filippi, invece, ha giocato sempre mettendo insieme quattro gol e un assist.





«So di esser importante – ha sottolineato Floriano – perché me lo hanno fatto capire l’allenatore dandomi fiducia e i miei compagni quando gioco, ma non sono l’unico in questa squadra, siamo tutti importanti».