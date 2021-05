L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul vicino ritorno della città di Messina in Serie C.

Una categoria che mancava da ben quattro anni alla città peloritana. E’ ormai sfida promozione fra ACR ed FC. A tre giornate dal termine della stagione, l’ACR del tecnico Novelli è in vetta alla classifica del girone I con 67 punti, seguito dall’FC guidato da Massimo Costantino a quota 63.





Un calendario in discesa per entrambe le formazioni, ma appare difficile che il club di Sciotto possa perdere punti per strada.