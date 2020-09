L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla disperazione degli invisibili di Palermo, aggrappata al cancello della missione Speranza e carità di via Decollati. Molti migranti vogliono uscire, ma davanti hanno gli agenti della polizia. Gente senza casa, senza lavoro, senza famiglia che in via Decollati ha trovato sempre le porte aperte. Presto è arrivato il prezzo da pagare: diventare zona rossa da un giorno all’altro, con 39 positivi al Covid. Il Comune e la Caritas sono pronti a fornire alla missione tutto quello che servirà a sostenere gli ospiti: cibo, vestiti, medicinali.