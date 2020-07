L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle strade di Palermo da evitare quando piove forte. Da anni le amministrazioni ripetono che gli allagamenti in via Messina Marina non ci saranno più. Ma da sempre, ad ogni pioggia forte, davanti al Buccheri La Ferla la strada diventa un fiume. Altro punto critico è il Foro Italico, con le fognature di via Lincoln e via Alloro che non reggono la pressione. La fontana di piazza Garraffello si trova sotto il livello della strada, ma anche le scale che dalla Vucciria salgono verso via Roma. Via Porta di Castro è anch’essa depressa. E si allaga sempre anche via Imera, non servita dal collettore sud orientale. Mondello si allaga sempre perché il collettore nord occidentale è rimasto un’opera incompiuta.