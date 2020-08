L’edizione odierna di “Repubblica” parla dei divieti imposti dal Covid. Dopo il Festino – scrive il quotidiano – il Covid cancella anche l’acchianata del 4 settembre.

Il parroco della chiesa di Monte Pellegrino ha comunicato al Comune che, « vista la situazione di emergenza » , il santuario resterà chiuso il 3, 4, 5 e 6 settembre. Impossibile governare la folla di fedeli che ogni anno scala la montagna come gesto di devozione nei confronti della Santuzza, per chiedere una grazia o per riscattare un fioretto.