L’edizione odierna di “Repubblica” parla di paura a Canicattini Bagni , dove sembra che il lockdown sia ricominciato. In via XX settembre non c’è un’anima viva da quando un gruppo di ragazzi è tornato positivo al Covid da Malta – scrive il quotidiano -.

« Siamo stati superficiali, ma non faremo più errori», dice uno della comitiva di turisti. Più che il virus, nel paese del Siracusano e in quelli vicini, circola la paura: sono un centinaio i giovani in isolamento in attesa del tampone. Il Comune ha annullato tutti gli spettacoli del cartellone estivo, i ragazzi hanno cancellato feste per i 18 anni e viaggi. Erano partiti in 13 per l’Isola dei Cavalieri, con un volo da Catania decollato il 2 agosto. Mare, discoteche, pub per quattro giorni. « Poi al ritorno c’è stata la sorpresa», racconta il sindaco Marilena Miceli.