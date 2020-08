Fino a qualche settimana fa sembrava praticamente certo l’arrivo di Pablo Ledesma in casa FC Messina, ma alcuni problemi familiari ed altre problematiche legate alla vicenda Covid-19 in Argentina, hanno frenato l’approdo dell’ex Catania in Sicilia. Killian Bevis invece, francese vecchia conoscenza messinese, è pronto a tornare sullo stretto, manca solo l’ufficialità, come riportato da “La Gazzetta del Sud”.