L’edizione odierna di “Repubblica” parla della riapertura della circonvallazione dopo il nubifragio di mercoledì’ a Palermo, L’obiettivo – scrive il quotidiano – è tornare alla normalità, almeno per quanto riguarda la viabilità in viale Regione siciliana, entro questa notte o, nella peggiore delle ipotesi, nella mattinata di domani. Gli operai di Rap, Amap, Amat e l’Esercito stanno lavorando senza sosta per riaprire i due sottopassaggi di viale Lazio e via Leonardo da Vinci, allagati mercoledì dal nubifragio che ha messo in ginocchio Palermo. Solo dopo la riapertura della circonvallazione verranno ripulite le altre strade ostaggio del fango e dei detriti portati dall’acqua.