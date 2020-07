L’edizione odierna di “Repubblica” riporta le parole dell’assessore dimissionario a Palermo. L’ormai ex assessore Roberto D’Agostino dice di essersene andato perché il sindaco lo ha delegittimato. «Essere isolati in certi ambienti può essere pericoloso. Non me ne vado perché, come sostiene Orlando, non sono in grado di raggiungere quello che mi ero prefisso. Me ne vado perché non sono più nelle condizioni di lavorare. Mi ha lasciato da solo».