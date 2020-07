L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione dopo il nubifragio di mercoledì a Palermo. Centinaia le auto finite nel fango, le case, i garage e i negozi danneggiati. Danni anche per gli agricoltori, che non avevano ancora raccolto il grano nella zona di Gangi, li stimano da Coldiretti. Grossi danni a grani antichi anche a Caltavuturo. Il sindaco Leoluca Orlando in conferenza stampa, due giorni fa, ha detto che «pagherà chi è responsabile». Ma intanto il Comune ha assicurato il rimborso per la rimozione delle auto danneggiate.