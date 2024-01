Repubblica: “Palermo, isola pedonale senza pace: «Lasciate transitare bici e monopattini»”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’isola pedonale senza pace in Via Maqueda.

Sul tavolo dell’assessore comunale Maurizio Carta c’è una petizione con duemila firme, una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio dell’ottava circoscrizione e ieri è arrivata anche una richiesta di incontro urgente da parte dei sindacati dei rider. L’ordinanza dello scorso dicembre che vieta il transito di biciclette e monopattini nell’area pedonale di via Ruggero Settimo, via Maqueda e corso Vittorio Emanuele è sotto accusa.

«È discriminatoria verso un’intera categoria — dice Antony Passalacqua di Mobilita Palermo che con un’altra decina di associazioni della Consulta comunale delle biciclette in attesa di rinnovo ha lanciato la petizione online contro l’ordinanza su “change.org” — Mentre api calesse a motore e carrozze con cavalli continuano a transitare, viene colpito chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto». Chi in queste settimane ha beccato la multa è pronto al ricorso. «In tanti chiedono informazioni — continua Passalacqua — e abbiamo dato indicazioni che si può procedere gratuitamente tramite la prefettura». Le associazioni sottolineano anche l’incongruenza della segnaletica nei tratti vietati alle bici, anche questo può essere uno spunto a cui aggrapparsi per un eventuale ricorso.

A farsi sentire, venerdì scorso, con una mozione approvata all’unanimità, è stata anche l’ottava ciroscrizione che ha pertinenza soltanto su via Ruggero Settimo. «L’assessore Carta è già informato — dice Marcello Longo, presidente dell’ottava circoscrizione — Con la nostra mozione proponiamo di modificare l’ordinanza vietando il passaggio di bici e monopattini elettrici su via Ruggero Settimo soltanto nei giorni festivi. Del resto, già il codice della strada, prevede che si scenda dal sellino e si spinga la bici a mano quando le strade che si attraversano sono troppo affollate, non c’è bisogno di un’ordinanza specifica. Senza considerare che, al momento, l’ordinanza in vigore rende multabile anche il bambino che la domenica mattina pedala in via Ruggero Settimo con i genitori. Inoltre, proponiamo l’istituzione di una pista ciclabile bidirezionale in quel tratto di strada».