L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’arresto dei manager di moda a Palermo.

Dal trentenne al settantenne senza denti, dall’imprenditore milanese al cinquantenne con una pancia enorme. Era questo il campionario dei clienti che facevano sesso a pagamento con le ragazzine delle agenzie di modelle di Francesco Pampa e Massimiliano Vicari.





Per loro era un’occasione da non fallire se volevano rimanere nel giro dei clienti disposti a pagare anche duemila euro per una notte con una ragazza.

«Pampa mi venne a prendere e mi portò con un’altra ragazza in un casolare di campagna a Monreale, una casa molto fredda con solo una stufetta — ricorda un’altra ragazza, la giovane che per prima ha denunciato i due impresari — Lì c’era un uomo anziano con una pancia enorme, molto peloso e denti bruttissimi. Entrambe abbiamo avuto un rapporto con lui e alla fine è stato Pampa a pagarci, 50 euro».