L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Luigi De Laurentiis, presidente del Bari:

«Sono fortemente convinto dello spessore dell’organico. I giocatori li guardo negli occhi, lasciando al tecnico e al direttore sportivo la totale conduzione della squadra. Io cerco solo di rafforzare i concetti con dei messaggi, laddove può servire. Spesso mi sbraccio in tribuna perché si può arrivare solamente primi. Passare un anno intero a inseguire il primo posto è stressante: non è come altre categorie, dove anche un piazzamento ti permette di centrare l’obiettivo. Questo è un campionato infame: dobbiamo riportare la squadra dove merita».





«Sono concentrato come per tutte le altre partite. Abbiamo investito talmente tanto dal punto di vista del lavoro e della voglia di costruire grazie ad una piazza stupenda, che puntiamo al massimo. Ogni giorno è una missione. Ghirelli? Gli auguro di costruire al meglio. Non c’erano altri candidati, ha avuto un largo consenso. Ha dei vicepresidenti che hanno delle idee di sviluppo».