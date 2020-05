L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Pietro Sutera, proprietario dello storico locale “Taverna Azzurra” alla Vucciria: «Non era una situazione gestibile. Quando è stata annunciata la riapertura dei locali ero molto titubante, alla fine ho deciso di provare. Per me è stato un test che ha dato esito negativo. Il nostro locale è incompatibile con le norme vigenti sul distanziamento sociale e impossibilitati ad esprimerci al massimo, abbiamo deciso di chiudere fino a data da destinarsi. Non posso imporre le regole su una strada che non è di mia competenza. Per le forze dell’ordine ero io la causa, incalzato dai controlli. Arriverebbe prima il vaccino dell’autorizzazione a utilizzare il suolo pubblico. Dipendenti? In questo momento divido i miei risparmi con loro».