L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla movida di piazza Magione. E’ l’unica zona calda in cui non sono stati fatti controlli anti assembramento. «Da più di una settimana la situazione qui è sfuggita di mano, questa piazza è molto grande e si presta a raduni di ragazzi che magari portano alcolici con sé e si fermano fino a tarda notte. Il risultato è una piazza sporca e non illuminata, dove giocoforza si creano schiamazzi e assembramenti fuori controllo. Basterebbe che le pattuglie si facessero vedere, come deterrente» afferma un residente.