L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle difficoltà del cimitero dei Rotoli. Il Comune non è riuscito a trovare una soluzione per le 400 bare accatastate negli stanzoni, in attesa di una sepoltura. Il sospetto è che nel cimitero dove non si trova posto ci sia stato un business illegale, con un giro di mazzette versate per la compravendita di sepolture: loculi liberati anzitempo per fare spazio a chi pagava. Chi vive l’angoscia di non seppellire i propri cari aspetta un posto a terra che pagherà 300 euro. Se avesse potuto spendere magari avrebbe bussato al cimitero di Sant’Orsola, dove il posto c’è ma si paga caro: da duemila a seimila euro.