L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla chiusura della Ligue 1 fino al 1 settembre. Premier League, Liga, Bundesliga e Serie A vogliono restare in piedi. Nel mentre, in Italia, continua lo scontro tra il ministro Spadafora e i club i Serie A. In video, su Facebook, il ministro dello sport ha attaccato i presidenti: «Non esiste un accordo sulla data della ripresa delle partite. È il solito vizietto di alcuni, mettere in giro falsità per pressare il governo. Ma non funziona più. Serve prudenza o si dovrà fare come la Francia: dipenderà dalla capacità di contenere il virus dopo il 4 maggio».