L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui parroci di Palermo. Ugo Di Marzo, parroco del quartiere Roccella-Sperone, afferma: «Stiamo aiutando anche il Comune per l’assegnazione dei buoni spesa alle famiglie, fungendo da sportello per le domande. E, soprattutto, proseguiamo nel nostro percorso di assistenza al territorio. In modi anche del tutto nuovi». E’ la sfida dei nuovi poveri la trincea delle parrocchie. «Abbiamo distribuito 1700 sacchi di generi alimentari», spiega il parroco di Sant’Espedito dopo aver finito l’ultima riunione con i volontari della Caritas. «Qualche giorno fa, abbiamo dovuto chiamare la polizia, perché c’erano 200 persone ammassate davanti alla chiesa».