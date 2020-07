L’edizione odierna di “Repubblica” parla della storia della migrante partita da Lampedusa negativa al Covid e diventata positiva dopo due giorni di ricovero al Civico di Palermo,. «Noi facciamo il tampone a chi viene direttamente da noi, ma se qualcuno proviene da un’altra struttura con un test che viene riconosciuto valido dal ministero lo prendiamo per buono, altrimenti non lo farebbero. Non potremmo fare diversamente» , è la versione del direttore di Ostetricia e Ginecologia del Civico, Luigi Alio.

La donna è in osservazione breve, ma in attesa che venga affidata a una casa famiglia rimane in ospedale. «Sabato decidiamo di fare il tampone — racconta Alio — perché può capitare che il primo controllo sia negativo e il secondo positivo». E in effetti è così: stavolta risulta infetta e l’esito del test non può che generare preoccupazione tra medici e pazienti che hanno avuto contatti con lei.