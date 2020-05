L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’odissea di Simona D’Angelo. Attendeva l’arrivo della nave Grimaldi Lines al porto di Livorno, che l’avrebbe portata a Palermo. Ma a due ore dalla partenza, prevista alle 23,30, della nave non c’era alcuna traccia. «Non c’era personale a informarci. E al call center non rispondevano. Nessuno si è occupato di noi, siamo stati abbandonati a noi stessi. Anzi nel pomeriggio della partenza, sul cellulare è arrivato il promemoria standard che ricordava le procedure. Ancora adesso nessuno ha dato spiegazioni sulla mancata partenza della nave. Non ho potuto fare altro che mettermi in macchina, con la pioggia battente, e arrivare fino a Civitavecchia».