L’edizione odierna di “Repubblica” parla di Domenico Finazzo, ex imprenditore, 62 anni, che a Palermo ha deciso di violare le prescrizioni anti-contagio. È un recordman delle sanzioni: in cinque giorni ne ha collezionate cinque da 300 e passa euro l’una: «Non voglio rinunciare al mare e al sole» ha riferito. «È tutta un’esagerazione. Non aderisco a prescrizioni assurde. Pago ma non mi piego a queste regole». Non ha paura del contagio e di finire in una rianimazione? «Io? Mi ha guardato bene? Sto benissimo, sono immune a quel morbo. Il virus non mi attacca. Sono un uomo libero e voglio continuare a fare ciò che voglio. Quando guardo il mare mi rilasso» ha concluso Finazzo.