L’edizione odierna di “Repubblica” parla della ripartenza del calcio. La prima a tornare in campo sarà la serie A, perché di tamponi non ce ne sono per tutti e una scelta va fatta – scrive il quotidiano -. Si pensa che il 4 maggio si possano riprendere gli allenamento e tra il 31 maggio e il 4 giugno le partite. Test sierologici ogni 48 ore serviranno a isolare i positivi e permettere agli altri di continuare l’attività. I giocatori inoltre saranno isolati nei propri centri di allenamento per un maxi ritiro.