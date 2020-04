L’edizione odierna di “Repubblica” parla dei “nuovi poveri” a Palermo a causa dell’emergenza Coronavirus. Qualcuno non ha un’email per richiedere i buoni spesa del Comune, ma non ha neanche una carta d’identità o un codice fiscale. «Perché ai clochard, si sono aggiunti anziani e persone che lavoravano in nero, adesso rimaste disoccupate », racconta Mauro Faso, voce nota di “Radio In” e bancario, volontario dell’associazione “ Rotary International Francesca Morvillo onlus”. Sono tante le associazioni che in questi giorni stanno dando una mano a tanta gente, a cui la vita è cambiata a causa dell’emergenza Coronavirus. Beni di prima necessità: «E per quello che eventualmente manca, si mobilitano le stesse associazioni, che possono contare sulla generosità di tanti palermitani » , spiega ancora Mauro Faso.