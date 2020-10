L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui controlli relativo al rispetto delle restrizioni anti-Covid-19.

Dati sempre più bassi sul fronte delle sanzioni. Lunedì sono state 14 le persone a non indossare la mascherina, su 1.462 verifiche.





Chiude i battenti per cinque giorni la scuola calcio “Company club” di via Oreto, di proprietà di Rosa Samonà, sorella dell’assessore regionale ai Beni culturali. All’interno del club i carabinieri hanno notato sei persone che stavano giocando a calcetto. Hanno chiesto se si trattava di un allenamento in vista di un match da disputare e il consigliere del club avrebbe risposto che da lì a qualche giorno quei sei giocatori avrebbero preso parte a una partita di un campionato regionale. Ma, dai controlli dei carabinieri, non è risultata alcuna iscrizione al campionato regionale.