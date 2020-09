L’edizione odierna di “Repubblica” parla del centrocampo del Palermo.

Da reparto da costruire ex novo a settore con oltre quattrocento partite d’esperienza fra serie B e C sulle gambe e un’età media da poco meno di 26 anni. È il salto di qualità che ha fatto il centrocampo del Palermo dal primo giorno di ritiro a oggi – scrive il quotidiano -.

Malaury Martin, Andrea Palazzi, Moses Odjer e Jeremie Broh. Tutti e quattro insieme hanno giocato più di quattrocento partite fra serie B e C, quasi tutti hanno esordito in serie A e c’è anche chi hanno sulle gambe una presenza in campo internazionale. È il caso di Palazzi, classe ‘96, che con la maglia dell’Inter non è arrivato a debuttare in A, ma ha giocato in Europa League. Martin, fra i quattro, è quello che di presenze in campionati professionistici ne ha messe insieme di più: 147 fra serie A e B francese, serie B inglese, serie A svizzera, serie B scozzese e serie A e B norvegese. È al debutto in serie C Moses Odjer, classe ‘ 96, terzo per presenze con 139 partite giocate, quasi tutte nella serie B italiana. A livello numerico al Palermo servirà ancora qualcosa in questa zona del campo, ma l’allenatore rosanero Roberto Boscaglia può essere già soddisfatto dalla base di partenza – conclude il quotidiano -.