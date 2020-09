L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione in casa Trapani.

Lo sciopero dei calciatori dà una mano al Trapani. Si dovrebbe iniziare una settimana più tardi e l’impellenza di risolvere tutto nel giro di poche ore sembrerebbe dissolta. Lunedì sera -scrive il quotidiano – è arrivato in città l’imprenditore Gianluca Pellino, pomposamente annunciato come acquirente del club, finché non si è scoperto che Alivision gli ha ceduto ( almeno per Il momento) solo il 10 per cento. Ieri pomeriggio, la manifestazione dei sostenitori più caldi, che ormai hanno nel mirino del loro malumore soprattutto Fabio Petroni e Alivision. «Non possiamo continuare a farci prendere in giro in questo modo – dice Giuseppe Ruggirello, sostenitore del Trapani – e avremmo dovuto capire da tempo che si sarebbe visto qui esattamente cosa era capitato a Pisa, con la stessa proprietà».