Repubblica Palermo: “Dite la verità, ci avevate creduto”

Il commento di Norrito mette in evidenza non solo le gravi lacune tecniche, ma anche la mancanza di carattere e idee in una squadra che, a questo punto del campionato, dovrebbe aver trovato almeno una parvenza di identità. Eppure, come sottolineato nell’articolo, il Palermo di Carrara è sembrato una squadra spenta, incapace di reagire persino dopo un errore clamoroso che ha deciso la gara.

Dopo la vittoria contro lo Spezia, che aveva fatto sperare in una rinascita, il Palermo è nuovamente crollato nella delusione. Come raccontato da Massimo Norrito su Repubblica Palermo in edicola oggi, la sconfitta per 1-0 contro la Carrarese non è solo un risultato amaro, ma un’ulteriore prova delle difficoltà strutturali della squadra. Tra errori difensivi imbarazzanti e una sterilità offensiva preoccupante, il Palermo ha offerto una prestazione che lascia i tifosi sconcertati.

Dopo la vittoria contro lo Spezia, che aveva riacceso le speranze di tifosi e addetti ai lavori, il Palermo crolla nuovamente, questa volta sul campo della Carrarese. La sconfitta per 1-0 è un colpo duro, che cancella in un istante ogni impressione positiva e riporta la squadra alla dura realtà di un campionato pieno di ombre.

I numeri parlano chiaro: zero tiri nello specchio della porta. Questo dato, da solo, basterebbe a riassumere una serata disastrosa, ma c’è di più. La partita è stata decisa da un errore difensivo clamoroso, figlio di una squadra che sembra mancare di lucidità e coordinazione nei momenti chiave. Gomes, nel tentativo di alleggerire con un colpo di testa, non si accorge che Desplanches è fuori dai pali. Il risultato? Un regalo servito su un piatto d’argento a Shpendi, che non si fa pregare e segna il gol decisivo al 32’ della ripresa.

Eppure, il primo tempo non aveva dato segnali così negativi. Il Palermo ha mantenuto il possesso palla, cercato di manovrare e pressato con discreta intensità. Tuttavia, a mancare è stata la concretezza: l’unica vera occasione è arrivata allo scadere della frazione, con Di Mariano che ha messo in mezzo un pallone invitante per Henry, il quale però ha sprecato malamente calciando alto.

Nella ripresa, invece, è la Carrarese a salire in cattedra. I toscani, approfittando delle lacune difensive dei rosanero, creano più di un’occasione prima di trovare il vantaggio. La difesa del Palermo, confusa e disorganizzata, è in balia degli attaccanti avversari. Desplanches, protagonista di alcune parate decisive, finisce però per essere corresponsabile, insieme a Gomes, del pasticcio che decide la gara.

E la reazione? Non c’è. Nonostante Dionisi tenti di cambiare volto alla squadra con ben cinque sostituzioni (Brunori per Henry, Di Francesco per Di Mariano, Vasic per Verre, Le Douaron per Insigne e Segre per Gomes), il Palermo non riesce mai a invertire l’inerzia del match. La squadra appare spenta, priva di idee e incapace di creare pericoli.

Il risultato è un’altra delusione per i tifosi, che dopo aver sognato un cambio di passo devono fare i conti con una realtà ben diversa. Questa sconfitta non è solo un incidente di percorso: è il segno di un Palermo che fatica a trovare identità e continuità. I sogni di promozione sembrano sempre più lontani, e la squadra è chiamata a una reazione immediata per evitare che questa stagione scivoli definitivamente nel fallimento.