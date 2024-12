Repubblica: “Desplanches cosa ci faceva sulla trequarti su una palla che era in controllo di Gomes? Le pagelle di Carrarese-Palermo”

Le valutazioni sui singoli riflettono un quadro complessivamente insufficiente, con poche eccezioni e molte delusioni. Desplanches, protagonista in negativo con un’uscita avventata che ha aperto le porte al gol di Shpendi, è l’emblema di una squadra che continua a mostrare limiti preoccupanti. Anche i giocatori di movimento, da Gomes a Henry, non hanno saputo lasciare il segno, mentre i cambi di Dionisi non sono riusciti a scuotere un gruppo apparso spento e privo di idee.

La sconfitta del Palermo contro la Carrarese lascia spazio a poche interpretazioni e tante critiche. Come evidenziato da Massimo Norrito nelle pagelle pubblicate su Repubblica Palermo in edicola oggi, la prestazione dei rosanero è stata un concentrato di errori individuali e mancanza di incisività collettiva, culminata in una serata da dimenticare.

5,5 Desplanches

La domanda è: cosa ci faceva sulla trequarti su una palla che era in controllo di Gomes? Errore imperdonabile che cancella le ottime parate fatte in precedenza.

5 Diakitè

Tanta confusione. Sia in fase di spinta che in fase di difesa. Gioca in maniera arruffona, spesso a testa bassa e si fa trovare impreparato su una serie di azioni avversarie che partono dal suo lato.

5 Baniya

Decisamente un passo indietro rispetto a quanto fatto vedere nella gara contro lo Spezia. Colleziona una serie di errori, alcuni dei quali di banale piazzamento come quando concede a Shpendi il tiro a rete che per sua fortuna l’albanese non sfrutta come avrebbe dovuto.

5 Nikolaou

Ogni volta che entra in gioco fa venire i brividi. Sbaglia in diverse occasioni con azioni che sembrano il frutto di leggerezze. Anche quando prova il lancio lungo non ha sorte migliore. Cerri che salta tutto solo in area di rigore è una delle immagini di una serata horror.

5,5 Ceccaroni

Ha il merito di salvare a porta vuota, ma l’azione parte da un suo errore. Nel complesso soffre molto quando gli avversari gli si parano davanti e non spinge quasi mai.

5,5 Gomes

In questo caso la domanda è: possibile che non si sia accorto che il suo portiere era improvvidamente uscito sulla trequarti e lo abbia invece scavalcato con un colpo di testa a pallonetto? Peccato, perché non aveva giocato male al suo rientro dal primo minuto dopo due gare in panchina. Dal 35’ st Segre sv.

5,5 Ranocchia

Anche per lui un passo indietro rispetto alle ultime prove. È vero, prova il tiro con insistenza ma non becca mai la porta. Anche in fase di regia non riesce a dare quel contributo che aveva offerto nelle precedenti occasioni.

5,5 Verre

Non riesce a entrare nel vivo del gioco. Corre, ma spesso lo fa inutilmente e gli manca quel raccordo tra reparti che aveva fatto bene nel recente passato. Dal 15’ st Vasic 5,5: parte bene, ma poi si perde insieme al resto dei compagni.

5 Insigne

Parte a destra, si accentra, si sposta, torna a destra: insomma in giro per il campo senza risultato. Dal ‘27 st Le Douaron 4,5: la prima azione è un dribbling verso la sua porta in cui, tra l’altro, perde palla. Per il resto non si vede.

4,5 Henry

Avrebbe la palla per far gol, ma la calcia alto in malo modo. È l’istantanea dell’ennesima prova da dimenticare. Dal 15’ st Brunori 5,5: avrebbe la sua opportunità, ma la spreca anche se il suo è l’unico tiro che in qualche modo impensierisce la Carrarese.

5,5 Di Mariano

Un bel cross per Henry che sbaglia, ma per il resto combina poco. A vedere bene sono più le volte che finisce a terra che quelle in cui resta in piedi. Dal 15’ st Di Francesco 5: il suo ingresso dovrebbe rivitalizzare la squadra e invece accade proprio il contrario e Di Francesco naufraga con il resto della squadra.