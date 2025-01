Repubblica: “Palermo, Dionisi ancora in bilico. De Biasi: «Osti farà bene»”

Gianni De Biasi, ex rosanero e ct di Albania e Azerbaigian Foto Ilovepalermocalcio.com Pasquale Ponente

Alessandro Geraci per Repubblica Palermo, oggi in edicola, racconta il delicato momento del Palermo, con il nuovo direttore sportivo Carlo Osti chiamato a dare una scossa immediata alla squadra e a gestire le operazioni di mercato entro il 3 febbraio.

L’investitura di De Biasi.

Gianni De Biasi, ex rosanero e ct di Albania e Azerbaigian, ha speso parole di elogio per Osti, definendolo «una persona seria, con tanta voglia e grande esperienza». I due hanno condiviso l’avventura di Treviso, culminata con la storica promozione in Serie A. «Con lui e Gardini, il Treviso è arrivato dove nessuno si aspettava. È un professionista capace, farà bene anche qui».

Osservazione e primi passi.

Ieri Osti si è insediato a Palermo, osservando l’allenamento diretto da Dionisi e parlando alla squadra, tornata in campo dopo la pausa per preparare la sfida del 12 gennaio contro il Modena. Tuttavia, la fiducia nell’allenatore appare appesa a un filo.

Secondo Alessandro Geraci, la scelta di confermare Dionisi non ha convinto parte della tifoseria, che ha continuato a contestarlo con striscioni e cori, come quello esposto fuori dal Barbera: “Ripicche e cattiva gestione: Dionisi grande delusione”.

Futuro tecnico in bilico.

La posizione di Dionisi sarà valutata partita dopo partita, e in caso di ulteriori risultati negativi, Osti potrebbe virare su altri allenatori. Tra i nomi circolati ci sono Ballardini e Iachini (che riportò il Palermo in A), oltre ad Andreazzoli e Maran, profili più esperti e pragmatici.

Obiettivi di mercato.

Osti ha già iniziato a lavorare su un mercato che si preannuncia cruciale. Le priorità sono il portiere e il futuro di Brunori.

Porta da sistemare.

Desplanches è fuori per un problema muscolare, Gomis e Di Bartolo sono lungodegenti, mentre Sirigu, reduce dal pesante 5-0 contro il Napoli in Coppa Italia, sembra destinato a restare una riserva. La trattativa per Devis Vasquez dell’Empoli si è complicata, poiché il presidente Corsi vorrebbe trattenerlo almeno fino a giugno.

Intanto, il giovane portiere Nespola è stato ceduto in prestito alla Flaminia Civita Castellana in Serie D, lasciando Cutrona, promosso dalla Primavera, come unica alternativa tra i pali.

Uscite e rinforzi.

Diversi giocatori sono destinati a partire. In difesa, Peda è vicino al Foggia, mentre Buttaro è sulla lista dei partenti. A centrocampo, Saric è in uscita.

Il nodo Brunori e l’attacco.

Il capitano Brunori è al centro delle trattative di mercato. Palermo e Sampdoria sono entrambe interessate a Gianluca Lapadula, e i rosanero potrebbero inserire Brunori come contropartita, preferito ad altre opzioni come Borini e Silvestri.

Tuttavia, tutto resta in stand-by: Osti inizierà oggi a trattare con le parti coinvolte per cercare una soluzione che soddisfi società e tifosi.

Mercato in fermento.

Con poco meno di un mese a disposizione, il Palermo è chiamato a cambiare volto per puntare alla promozione. Osti, come sottolinea Alessandro Geraci, dovrà muoversi rapidamente per ridare fiducia a una piazza delusa e rilanciare un progetto tecnico che, al momento, appare appeso a un filo.